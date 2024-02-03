السجن سبع سنوات لرئيس الوزراء السابق وزوجته بتهمة انتهاك قانون الزواج

وقال الادعاء إن خان وزوجته انتهكا القانون الذي ينص على أنه يجب على المرأة الانتظار ثلاثة أشهر قبل الزواج مرة أخرى. وكانت بشرى بيبي، زوجة خان متزوجة من قبل.