الجزائر.. إغلاق قناة تلفزيون بعد بثها مشاهد "خادشة للحياء"

وكانت سلطة ضبط السمعي البصري قد أوقفت في يونيو 2021 مؤقتًا بث قناة "الحياة" الخاصة بعد جدل تاريخي حول الأمير عبدالقادر، بطل مقاومة الاستعمار الفرنسي.