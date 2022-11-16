الجزائر.. إغلاق قناة تلفزيون بعد بثها مشاهد "خادشة للحياء"

أمرت سلطة تنظيم القطاع السمعي البصري في الجزائر، بإغلاق قناة تلفزيونية خاصة، بعد بثها فيلمًا يحتوي على مشاهد اعتُبرت "خادشة للحياء"؛ بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وحسب موقع "الحرة"، أوردت الوكالة مساء الاثنين: "قررت سلطة ضبط السمعي البصري الوقف الفوري والنهائي لقناة الأجواء".
واتُّخذ القرار بعد قيام التلفزيون مساء الأحد، ببث "محتوى خادش للحياء ومشاهد تتنافى والقيم الاجتماعية".
بثت قناة "الأجواء" مساء الأحد فيلمًا أمريكيًّا يتضمن مشاهد اعتُبرت أنها تشكل "خروقات مهنية وأخلاقية"، وتتنافى مع "احترام خصوصيات المجتمع الجزائري وكذا متطلبات الآداب العامة".
واعترفت القناة الخاصة التي تُبث من لندن، عبر صفحتها على فيسبوك؛ بأنها ارتكبت "خطأ فادحًا"، واعتذرت لمشاهديها ولكل الجزائريين.
وكانت سلطة ضبط السمعي البصري قد أوقفت في يونيو 2021 مؤقتًا بث قناة "الحياة" الخاصة بعد جدل تاريخي حول الأمير عبدالقادر، بطل مقاومة الاستعمار الفرنسي.