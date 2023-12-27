كبّرت شفتَي ابنتها ووثّقت الواقعة.. تحرك كويتي رسمي بعد فيديو "طفلة الفيلر"

وأوضح بيان وزارة الصحة، أن الإجراء الذي تم اتخاذه جاء "بناء على توصيات فريق التفتيش الفني الذي تم تشكيله للتحقق من ادعاء إجراء تجميلي لطفلة، والذي رصد عددًا من المخالفات بشأن تنظيم مهنة الطب والمهن المساعدة لها، وحقوق المرضى والمنشآت الطبية".