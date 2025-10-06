الصين تفعّل استجابة طارئة مع اجتياح الإعصار "ماتمو" للمناطق الساحلية

فعّلت الصين أمس الاستجابة الطارئة من المستوى الرابع للإغاثة من الكوارث، وذلك بعد اجتياح الإعصار "ماتمو" المقاطعتين الجنوبيتين قوانغدونغ وهاينان، وفقًا لما ذكرت وزارة إدارة الطوارئ الصينية.