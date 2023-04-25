صاحَبَه تحذير من تسونامي.. زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب قبالة سواحل سومطرة بإندونيسيا

وقال باتريس سانيني، وهو أحد سكان سيبيروت أكبر جزر مينتاوي: "الهزة كانت قوية لدرجةٍ عانينا فيها صعوبة في الوقوف والخروج. واجهنا صعوبة للخروج من المنزل، واضطررنا إلى التمسك بالجدران"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".