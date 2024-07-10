الولايات المتحدة تعلن إزالة "مزرعة روبوتات" روسية تعمل بالذكاء الاصطناعي

أعلن مسؤولون أمريكيون إزالة مزرعة روبوتات روسية تعمل بالذكاء الاصطناعي، تضم ما يقرب من ألف حساب مزيف على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) للتدوين المصغر.
وقالت وزارة العدل الأمريكية: إن مزرعة الروبوتات الروسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كانت تنشر معلومات مضللة ومشاعر مؤيدة لروسيا على منصة "إكس".
وكشفت وزارة العدل أن المخطط الذي أصبح ممكنًا عن طريق البرمجيات كان أنشأها قسم الوسائط الرقمية داخل قناة "روسيا اليوم" الروسية.
واتهمت الوزارة الأمريكية أن هذه المزرعة كان يعمل على تطويرها نائب رئيس تحرير "روسيا اليوم" عام 2022، وتمت الموافقة عليه وتمويله من قبل ضابط في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
وفي تحذير للأمن السيبراني أصدره مكتب التحقيقات الفيدرالي وضباط المخابرات من هولندا وسلطات الأمن السيبراني من كندا، ذكروا على وجه التحديد أداة تسمى"Meliorator" ، والتي يمكنها إنشاء "أشخاص حقيقيين على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل جماعي"، وإنشاء رسائل نصية بالإضافة إلى الصور، وتنشر المعلومات المضللة من شخصيات الروبوت الأخرى.
ومع ذلك، لا تزال وزارة العدل في خضم العثور على جميع الحسابات الـ 968 التي استخدمها الممثلون الروس لنشر معلومات كاذبة.
وانتحلت الكثير من الملفات الشخصية التي أنشأتها الأداة شخصية أمريكيين باستخدام أسماء تبدو أمريكية وتعيين مواقعهم على "إكس" في أماكن مختلفة في الولايات المتحدة.
وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي في بيان: "تعتزم روسيا استخدام مزرعة الروبوتات هذه لنشر معلومات مضللة أجنبية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق عملها بمساعدة الذكاء الاصطناعي لتقويض شركائنا في أوكرانيا والتأثير على الروايات الجيوسياسية المواتية للحكومة الروسية".
وتابع بقوله: "إن مكتب التحقيقات الفيدرالي ملتزم بالعمل مع شركائنا ونشر عمليات مشتركة ومتسلسلة لتعطيل أخطر خصومنا بشكل استراتيجي واستخدامهم للتكنولوجيا المتطورة لأغراض شريرة."