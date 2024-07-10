الولايات المتحدة تعلن إزالة "مزرعة روبوتات" روسية تعمل بالذكاء الاصطناعي

واتهمت الوزارة الأمريكية أن هذه المزرعة كان يعمل على تطويرها نائب رئيس تحرير "روسيا اليوم" عام 2022، وتمت الموافقة عليه وتمويله من قبل ضابط في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.