فروا من "كورونا" إلى الحجر فتلقفهم الموت في الطريق.. مقتل 27 صينيًا بانقلاب حافلة

أودى انقلاب حافلة في جنوب غرب الصين بحياة 27 شخصًا، اليوم (الأحد)، فيما كانت تتجه إلى مكان لوضعهم قيد الحجر الصحي في مواجهة "كوفيد-19".
وأفادت الشرطة المحلية بأن الحافلة التي كانت تقل 47 شخصًا انقلبت، وأن الحادث خلف 20 جريحًا، وفقًا لـ"فرانس برس".
ووقع الحادث، الأكبر في الصين منذ مطلع السنة، في "كيانان" بمقاطعة قويتشو الريفية، وهي منطقة فقيرة ومعزولة تقيم فيها عدة أقليات اثنية.
ولم يتم تحديد ما إذا كان هؤلاء الأشخاص مرضى أو حالات مخالطة أو مجرد مقيمين في مبنى سجلت فيه حالة "كوفيد-19"، بموجب سياسة "صفر كوفيد" المشددة جدًا، التي تعتمدها الصين.