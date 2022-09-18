فروا من "كورونا" إلى الحجر فتلقفهم الموت في الطريق.. مقتل 27 صينيًا بانقلاب حافلة

ولم يتم تحديد ما إذا كان هؤلاء الأشخاص مرضى أو حالات مخالطة أو مجرد مقيمين في مبنى سجلت فيه حالة "كوفيد-19"، بموجب سياسة "صفر كوفيد" المشددة جدًا، التي تعتمدها الصين.