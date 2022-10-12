خرّبت 100 إطار سيارة.. امرأة بريطانية تكشف أسباب سلوكها "الغريب"

وأكدت آنا أنها مستعدة لقضاء بعض الوقت في السجن بسبب قضيتها، ولن تتوقف إلا إذا اتخذت الحكومة إجراءات ضد سيارات الدفع الرباعي، بما في ذلك حظر الإعلانات عن تلك الفئة من المركبات.