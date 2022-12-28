ظاهرة لم تشهدها البلاد منذ 20 عامًا.. سقوط نادر للثلوج في الكويت

في ظاهرة نادرة لم تشهدها الدولة المعروفة بدرجات الحرارة المرتفعة منذ نحو عقدين، تساقطت الثلوج على مناطق في جنوب الكويت، الثلاثاء، مصحوبة بأمطار غزيرة.