24 ساعة تفصلنا عن جوائز نوبل لعام 2024

تترقب الأوساط العلمية والثقافية في جميع أنحاء العالم، إعلان جائزة نوبل لعام 2024، حيث يتبقى 24 ساعة على بداية هذا الحدث العالمي، حيث سيتم الكشف عن الفائزين ظهر يوم غد الإثنين، 7 أكتوبر الجاري، وسيُعلن أولاً عن جائزة نوبل في الطب أو الفسيولوجيا.