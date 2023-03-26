من التمثيل لتدريب الجنود الروس.. شاهد كيف سَخِرَت أوكرانيا من ستيفن سيغال

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن وكالة "تاس" الروسية للأنباء، أن سيغال الذي أصبح في عام 2016 مواطنًا روسيًّا، ظهر في افتتاح مركز تدريبي رياضي السبت، وقال إن فنون الدفاع عن النفس يمكن أن تساعد في جعل العالم مكانًا أفضل؛ داعيًا إلى تسريع تطوير فن "الأيكيدو" القتالي.