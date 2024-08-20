جاءت من أقوى امرأة في الحزب.. "مكالمة مُهينة وقاسية" وراء انسحاب بايدن من السباق الرئاسي

وهذه المكالمة في حال وقوعها فعلًا؛ قد تكون واحدة من الأسباب التي دفعت بايدن إلى الانسحاب لكنها بالتأكيد كتبت رسالة النهاية لصداقة جمعت الثنائي أكثر من 50 سنة.