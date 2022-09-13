دنت من "المرجان".. جنوح باخرة على شاطئ بالعقبة وحجزها للكشف

ونقلت "رؤيا" عن مصادر من الميناء، قولها إن "الباخرة الفارغة، التي كانت تستعد لتحميل مادة كلوريد البوتاسيوم من رصيف الميناء الصناعي لجمهورية مصر العربية، سيتم حجزها في المنطقة الشمالية، بعد أن يتم الكشف عن الأضرار التي قد تكون قد حدثت لها نتيجة اقترابها من منطقة المرجان والشاطئ".