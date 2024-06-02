حالة نادرة.. نوبة سعال كسرت فخذ صيني والأشعة كشفت مفاجأة صاعقة

وخلص الأطباء إلى أن عظام الرجل هشة بشكل لا يصدق نتيجة إدمانه المشروبات الغازية، واتباعه نظاماً غذائياً غير صحي، وقلة ممارسته الرياضة، ما منع جسمه من امتصاص الكالسيوم بشكل صحيح، وأثر على كثافة عظامه، وجعلها هشة جداً.