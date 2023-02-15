تعرَّف على حقيقة الأجسام المضيئة المجهولة التي ظهرت في سماء الصين

ويقول إيفانوف في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "لقد سبق لي في الصيف أن شاهدت مثل هذه الأجسام الاحتفالية المضيئة. وحينها اعتقدنا أنها أقمار اصطناعية، لكن اتضح لنا بعد استخدام الأجهزة، أنها أنواعٌ جديدة من البالونات مع مصابيح. أي أنها بالونات عادية".