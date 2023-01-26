غاز الضحك قد يُصَنّف كـ"حشيش".. بريطانيا تستعد لحظر العقار الترفيهي الأكثر شيوعًا

ووفقًا للمسؤولين، تم دفع الخطة من قِبَل وزيرة الداخلية، سويلا برافرمان، وهي تهدف إلى ملاحقة الأفراد الذين يستنشقون عادة "غاز الضحك" من البالونات المملوءة بأكسيد النيتروز عبر أسطوانات معدنية صغيرة.