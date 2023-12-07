تفحمت بالكامل.. شاهد: استهداف ناجح لآليات عسكرية إسرائيلية في غزة

يُشار إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 94 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 414 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية المعلنة، التي يرجح محللون أن تكون أكثر من ذلك.