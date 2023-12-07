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تفحمت بالكامل.. شاهد: استهداف ناجح لآليات عسكرية إسرائيلية في غزة
تظهر اللقطات تصاعد ألسنة اللهب منها
أظهر مقطع فيديو نشرته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد جديدة لعمليات استهداف متنوعة وناجحة لآليات عسكرية إسرائيلية متوغلة في حي الشجاعية في قطاع غزة.
وفي المشاهد المتنوعة التي ظهرت في المقطع، نشاهد اصطياد مقاتلي المقاومة لعددٍ من الدبابات الإسرائيلية المتمركزة في الحي الفلسطيني.
وتظهر لقطة استهداف ناجح بقذيفة مدوية لدبابة إسرائيلية، ثم نشاهد تصاعد ألسنة اللهب منها، وتفحمها تمامًا، وصياح المقاتلين فرحًا بالاستهداف.
يُشار إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 94 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 414 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية المعلنة، التي يرجح محللون أن تكون أكثر من ذلك.