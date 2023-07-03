الأمم المتحدة تحذر: تغير المناخ ينذر بمستقبل مرعب ينتشر فيه الجوع والمعاناة

حذر مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، اليوم الاثنين، من أن تغير المناخ ينذر بمستقبل بائس "مرعب حقًا" ينتشر فيه الجوع وتسوده المعاناة، منتقدًا زعماء العالم، لأنهم لا ينظرون إلا إلى المدى القصير عندما يتعاملون مع أزمة المناخ، وفقًا للعربية نت.