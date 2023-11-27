تدهور "مقلق" في صحة الرئيس بايدن.. وهذا ما كشف عنه طبيب سابق في البيت الأبيض

وأضاف في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "التراجع لدى بايدن يحدث بسرعة، كما قلت، لقد قمت بالاهتمام بثلاثة رؤساء؛ لذا فأنا أعرف بشكل مباشر ما يلزم ليكون القائد الأعلى ورئيس الدولة، إنها مهمة مرهقة، عقليًّا وجسديًّا، هذا الرجل لا يستطيع ذلك".