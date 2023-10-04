ثورة طبية.. روبوت يسبق الأطباء في اكتشاف سرطان خطير

وقال الفريق في مؤتمر RO-MAN الطبي؛ حيث قدّموا النتائج التي توصلوا إليها: إنه من خلال الجمع بين التقنيات التي يستخدمها الطبيب والذكاء الاصطناعي؛ يجب أن يكون الروبوت قادرًا على العثور على كتل أعمق في أنسجة الثدي، والتي سيكون من المستحيل اكتشافها بمجرد اللمس البشري وحده.