نهائي أبطال أوروبا.. شرطة لندن تُلقي القبض على 53 شخصًا

وقالت لويز بودفوت قائدة شرطة العاصمة، في بيان: "نحن على ثقة بأن الغالبية العظمى من محاولات الوصول بطريقة غير قانونية إلى ملعب ويمبلي، باءت بالفشل؛ بفضل جهود الضباط والمشرفين وغيرهم من العاملين في الاستاد".