بعد صفقة إطلاق سراحه.. لماذا سيتوجه "أسانج" إلى "سايبان"؟

وأبرم "أسانج" اتفاقًا مع القضاء الأمريكي يقضي باعترافه بذنبه بالتهم الموجهة إليه في قضية فضح أسرار عسكرية، مقابل إطلاق سراحه، لينتهي بذلك مسلسل قانوني استمر سنوات، وفقًا لوثائق قضائية نشرت مساء الاثنين، بحسب "سكاي نيوز عربية".