بعد حديثها عن زلزال.. لماذا اعتقلت المغرب مشهورة "تيك توك"؟

أوقفت السلطات المختصة في المغرب، مساء الثلاثاء، مؤثرة مشهورة على تطبيق "تيك توك"، بعد أن نشرت مقطعًا مصورًا زعمت فيه أنه يوثّق هزة أرضية في أحد مناطق البلاد؛ مما أثار "الرعب والهلع بين السكان".