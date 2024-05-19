بينهم موظف بالجمارك.. ضبط شبكة لتهريب المخدرات بالكويت بعد تبادل لإطلاق النار

وقالت وزارة الداخلية الكويتية: إن القوات الأمنية عثرت على "27 كيلوغرامًا من الحشيش والماريغوانا المخدرة و200 كبسولة من المؤثرات العقلية و15 كيلوغرامًا من مواد يشتبه بها، و34 زجاجة من المواد المسكرة وأسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة" كانت بحوزتهم.