تقرير للمنتدى الدولي يكشف: 72% من الأطفال حول العالم تعرّضوا لتهديد في الفضاء السيبراني

من ناحية أخرى كشف التقرير أن أكبر نسبة من الرقابة الأبوية لسلوكيات الأطفال على الإنترنت كانت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث أوضح 65% من الآباء والأمهات في هذه المنطقة أنهم يراقبون بشكل دوري سلوكيات أطفالهم على الإنترنت، كما أن أكثر من 50% من الأطفال وأولياء الأمور يناقشون استخدام الإنترنت والأنشطة الإلكترونية بشكل روتيني، وفي المقابل سجلت الرقابة الأبوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأقل نسبة؛ إذ أظهر التقرير أن 46% فقط من الآباء والأمهات في هذه المنطقة يراقبون كيفية استخدام أطفالهم للإنترنت.