بعد هدوء استمر 800 عام.. لماذا ثارت براكين أيسلندا فجأة؟

وحسب الخبراء؛ فإن هناك نمطًا زمنيًّا لهذه الثورات؛ حيث تشهد شبه الجزيرة أيسلندا فترة هدوء تستمر لمدة 800 عام، ثم تعود مرة أخرى للنشاط البركاني؛ وذلك لمدة 200 عام، ومن بعدها تعود مجددًا لفترة الهدوء لمدة 800 عام أخرى، ويحدث هذا التوالي الزمني مع تفكك الصفائح التكتونية؛ حيث يبدأ النشاط العالي لفترة محددة، ثم تستقر الصفائح في فترة الهدوء.