مترو الأنفاق في مصر.. غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامة

ووفق صحيفة "اليوم السابع"، يأتي ذلك حرصًا على التصدي للموجة السادسة من فيروس كورونا، وفي سياق اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية؛ حفاظًا على سلامة الركاب خلال فترة وجودهم داخل محطات وقطارات مترو الأنفاق.