مترو الأنفاق في مصر.. غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامة

حذّرت شركتا إدارة مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى في مصر، المواطنين من ركوب المترو دون كمامات؛ لعدم التعرض لغرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا.
جاء هذا التطور بالتزامن مع انتشار الموجة السادسة من فيروس كورونا.
وواصلت إدارة المترو إذاعة رسائل تحذيرية للركاب، من خلال الإذاعات الداخلية للمترو، تحذر الركاب من غرامة عدم ارتداء الكمامات.
ووفق صحيفة "اليوم السابع"، يأتي ذلك حرصًا على التصدي للموجة السادسة من فيروس كورونا، وفي سياق اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية؛ حفاظًا على سلامة الركاب خلال فترة وجودهم داخل محطات وقطارات مترو الأنفاق.
وطالبت إذاعات المترو الركاب بارتداء الكمامة وعدم نزعها داخل محطات وقطارات مترو الأنفاق، والتأكد من أن الكمامة تغطى الأنف والفم جيدًا، وألا ترتدى الكمامة على منطقة الذقن فقط.