ارتفاع بإصابات داء الكلب في سوريا وسط نقصٍ حادٍّ في اللقاحات

ويشكو المواطنون من عدم توفر المصل المضاد لداء الكلب، ومنهم سليم البغجاتي الذي تَعَرّض ابنه لعضة من كلب شارد؛ حيث يقول إنه لم يحصل من مركز توفير الأدوية العلاجية لداء الكلب على اللقاحات الضرورية، واضطر للبحث عنها في الصيدليات الخاصة، والتي تخطى ثمن الإبرة الواحدة منها مبلغ خمسين ألف ليرة سورية.