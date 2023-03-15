الأمم المتحدة تحذّر: 55% من السوريين يعانون من نقص الغذاء

حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم "الأربعاء"، من أن الجوع وسوء التغذية يرتفعان بشدة في سوريا، لافتًا إلى أن أكثر من نصف سكانها يعانون من نقص الغذاء بعد 12 عامًا من الحرب والضغوط الاقتصادية وزلزال الشهر الماضي.