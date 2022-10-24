بالفيديو.. انزلاق طائرة أثناء هبوطها في مطار بالفلبين

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أن الحادث وقع مساء أمس الأحد، أثناء هبوط طائرة من طراز إيرباص إس إي إيه 300- 330، تابعة للخطوط الجوية الكورية، وقد تعدت الطائرة المدرج وهبطت خارجه؛ مما تسبب في تحطم الجزء الأمامي بالكامل، وهبوط مقدمتها على الأرض.