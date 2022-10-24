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بالفيديو.. انزلاق طائرة أثناء هبوطها في مطار بالفلبين
أغلقت السلطات الفلبينية، ثاني أكبر مطار في البلاد، عقب انزلاق طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية على المدرج أثناء هبوطها في طقس سيئ.
وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أن الحادث وقع مساء أمس الأحد، أثناء هبوط طائرة من طراز إيرباص إس إي إيه 300- 330، تابعة للخطوط الجوية الكورية، وقد تعدت الطائرة المدرج وهبطت خارجه؛ مما تسبب في تحطم الجزء الأمامي بالكامل، وهبوط مقدمتها على الأرض.
وقد تم إجلاء 162 راكبًا و11 فردًا من طاقم الطائرة بسلام.
وقالت السلطات في بيان اليوم الاثنين، إنه تم إغلاق المدرج في مطار ماكتان- سيبو الدولي؛ للسماح بنقل الطائرة التي تضررت بشدة، كما تم إلغاء جميع الرحلات الدولية والمحلية بالمطار لحين إشعار آخر.