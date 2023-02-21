"ليلة قاسية في خيمة" بعد زلزال جديد.. صورة لأطفال سوريين ترسل مخاوفهم!

"ليلة قاسية مرت عليهم خارج المنازل التي كانت يومًا تحتضن طفولتهم، واليوم باتت مصدر خوف على أرواحهم"؛ هكذا عبّر "الدفاع المدني السوري" عن أطفال في قرية عزمارين غربي إدلب.
وأشار "مدني سوريا"، عبر حسابه على "تويتر"، إلى أن هؤلاء الأطفال "قضوا ليلة أمس في خيمة بعد زلزال جديد ضرب شمال غربي سوريا، مساء أمس الاثنين.
كانت المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا، قد شهدت، أمس الاثنين، زلزالًا جديدًا خلّف بعض الإصابات، بعد أسبوعين فقط من وقوع زلزال أكثر قوة في المنطقة خلّف أكثر من 47 ألف قتيل ودمّر مئات الآلاف من المنازل، أو ألحق بها أضرارًا.
وأعلن الدفاع المدني السوري أمس إصابة أكثر من 190 مدنيًّا بكسور وجروح متفاوتة، وحالات إغماء وانهيار لأبنية متصدعة، في زلزال جديد ضرب شمال غربي سوريا، كما كشف عن إصابة أكثر من 130 مدنيًّا في مناطق شمال غربي #سوريا، في حصيلة غير نهائية، بحالات كسور ورضوض وحالات إغماء وخوف وهلع، نتيجة الزلزال الذي ضرب المنطقة مساء الاثنين، وأدى لانهيار عدد من الجدران والأبنية المتصدعة في المناطق التي ضربها الزلزال السابق.
وقال الدفاع المدني: تعمل فرقنا على إسعاف المصابين إلى المشافي، وتفقد القرى والبلدات المتضررة، وإزالة الركام لفتح الطرقات أمام حركة المارة وسيارات الإسعاف.