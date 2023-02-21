"ليلة قاسية في خيمة" بعد زلزال جديد.. صورة لأطفال سوريين ترسل مخاوفهم!

كانت المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا، قد شهدت، أمس الاثنين، زلزالًا جديدًا خلّف بعض الإصابات، بعد أسبوعين فقط من وقوع زلزال أكثر قوة في المنطقة خلّف أكثر من 47 ألف قتيل ودمّر مئات الآلاف من المنازل، أو ألحق بها أضرارًا.