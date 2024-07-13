شركات المكافحة أكثر طلباً.. لماذا تزيد الحشرات صيفاً بالمنازل؟ هنا نصائح الخبراء

يشهد عديدٌ من المنازل حول العالم زيادة ملحوظة في عدد الحشرات؛ خاصة البق والصراصير والنمل والذباب خلال فصل الصيف، نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والرطوبة.
ويرتفع في الوقت ذاته الطلب على خدمات شركات مكافحة الحشرات حول العالم، حيث يبحث كثيرون عن طرقٍ فعّالة للتخلص من الزوار غير المرغوبة.
ووفقاً لخبراء مكافحة الحشرات في الولايات المتحدة، فإن درجات الحرارة الشديدة في الخارج أهم سبب في توجّه هذه الحشرات الى أماكن معتدلة أو باردة والمنازل المكان الأفضل، وبالتالي يزيد ذلك من مبيعات مبيدات الحشرات ويزيد الطلب على شركات مكافحة الحشرات خلال هذه الفترة في الدول التي تشهد درجات حرارة مرتفعة.
ونصح الخبراء بضرورة تنظيف قنوات تصريف المياه على أسطح المنازل، حيث تعد هذه الخطوة الأولى والأكثر فعالية للحد من دخول الحشرات إلى المنازل، فالنمل والصراصير تفضل العيش في هذه القنوات وبين أوراق الشجر المتراكمة.
كما ينصح الخبراء بالحفاظ على الأشجار والشجيرات بعيداً عن المنازل، والتأكّد من عدم وجود مشكلات رطوبة في الأماكن المنخفضة تحت المنازل و الأماكن التي يمكن أن تتجمّع فيها المياه.