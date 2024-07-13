شركات المكافحة أكثر طلباً.. لماذا تزيد الحشرات صيفاً بالمنازل؟ هنا نصائح الخبراء

ووفقاً لخبراء مكافحة الحشرات في الولايات المتحدة، فإن درجات الحرارة الشديدة في الخارج أهم سبب في توجّه هذه الحشرات الى أماكن معتدلة أو باردة والمنازل المكان الأفضل، وبالتالي يزيد ذلك من مبيعات مبيدات الحشرات ويزيد الطلب على شركات مكافحة الحشرات خلال هذه الفترة في الدول التي تشهد درجات حرارة مرتفعة.