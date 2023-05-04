ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار.. قرار جديد يثير الجدل في مصر

وقد تزامَنَ القرار الذي أثار جدلًا على مواقع التواصل، مع إعلان زيادة أسعار السلع التموينية، في وقت تُكافِح فيه الحكومة المصرية للسيطرة على نِسَب التضخم المرتفعة ونقص الدولار.