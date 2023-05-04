ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار.. قرار جديد يثير الجدل في مصر

تزامنًا مع موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها مصر، خلال الأشهر الماضية نتيجة عوامل داخلية وخارجية، قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، الخميس: إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت أسعار السولار "الديزل" بمقدار جنيه واحد؛ ليصبح سعر البيع 8.25 جنيه (0.2666 دولار) للتر؛ لكنها أبقت على أسعار البنزين دون تغيير.
وأضافت الوزارة في بيان أن أسعار البنزين ظلت عند 8.75 جنيه (0.2827 دولار) للبنزين 80، و10.25 جنيه (0.3312 دولار) لبنزين 92، و11.50 جنيه (0.3716 دولار) لبنزين 95.
وذكر بيان الوزارة، الذي تداولته وسائل الإعلام المصرية، أن زيادة سعر السولار، جاءت في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وقد تزامَنَ القرار الذي أثار جدلًا على مواقع التواصل، مع إعلان زيادة أسعار السلع التموينية، في وقت تُكافِح فيه الحكومة المصرية للسيطرة على نِسَب التضخم المرتفعة ونقص الدولار.
وانتشرت هاشتاغات "البنزين والسولار" على موقع تويتر في مصر، فجر الخميس، وعبّر كثيرون عن الغضب من الخطوة؛ فيما لفت آخرون إلى توقيتها المتزامن مع الزيادات في أسعار السلع التموينية.
وتسبب ارتفاع أسعار السولار، في زيادة فورية في أسعار بعض السلع الأساسية، الخميس؛ وذلك بعد فترة استقرار في الأسواق، بحسب تقارير محلية.
وقد تزامن ارتفاع أسعار السولار مع إعلان وزير التموين والتجارة المصري علي المصيلحي -خلال مؤتمر صحفي قبل أيام- زيادة بعض أسعار السلع التموينية خلال أيام تدريجيًّا؛ وفقًا لسعر التكلفة.
وتأتي الزيادات في أسعار الوقود والسلع التموينية، في وقت وصل فيه التضخم في مصر إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات.
وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، في أبريل، ارتفاع التضخم في المدن إلى 32.7% في مارس على أساس سنوي؛ وفقًا لـ"رويترز".