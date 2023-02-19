ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 46 ألف قتيل

ارتفع عدد ضحايا زلزال شرق المتوسط، الذي هزّ جنوب تركيا وشمال سوريا، إلى أكثر من 46 ألف قتيل، وعشرات آلاف المصابين، الذين ما زال الآلاف منهم يخضعون للعلاج.