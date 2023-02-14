"غنى النشيد".. شجار بين لاعبي فريقين "روسي وأوكراني" ينتهي بشرطة وإسعاف!

ووفقًا لقناة Baza على تليغرام، قام عدد من لاعبي النادي الأوكراني بضرب لاعب كرة القدم من نادي شينيك في المصعد، لكن عندما وصل المصعد إلى الطابق الأرضي، قابلته مجموعة من لاعبي كرة القدم الروس، ليندلع شجار جماعي بين اللاعبين، وهو ما اضطر الفندق للاتصال بالشرطة وسيارة إسعاف.