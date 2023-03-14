"للمرة الأولى في تاريخه.. "تشيلسي" الإنجليزي يقيم إفطارًا جماعيًّا في رمضان

وقال النادي الإنجليزي في بيانه وفق "الأناضول": "يوم الأحد 26 مارس، ستستضيف مؤسسة تشيلسي إفطارًا مفتوحًا على جانب الملعب في ستامفورد بريدج، وهو الإفطار الأول الذي يقيمه النادي ويستضيفه أحد ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز".