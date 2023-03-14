"للمرة الأولى في تاريخه.. "تشيلسي" الإنجليزي يقيم إفطارًا جماعيًّا في رمضان

للمرة الأولى في تاريخه، ينظم نادي تشيلسي الإنجليزي، إفطارًا جماعيًّا في ملعبه "ستامفورد بريدج" خلال شهر رمضان المقبل.
وأعلن النادي الإنجليزي في بيان، أمس، أن الإفطار سيكون في 26 مارس، أي بعد أيام قليلة على بداية شهر رمضان (في 23 مارس).
وقال النادي الإنجليزي في بيانه وفق "الأناضول": "يوم الأحد 26 مارس، ستستضيف مؤسسة تشيلسي إفطارًا مفتوحًا على جانب الملعب في ستامفورد بريدج، وهو الإفطار الأول الذي يقيمه النادي ويستضيفه أحد ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز".
وأضاف أنه سيوجه الدعوة لحضور الإفطار إلى المساجد المحلية، وأعضاء الجالية المسلمة في تشيلسي؛ بمن فيهم المشجعون وطلاب المدارس، إلى جانب موظفي نادي تشيلسي.
بدوره، أعرب رئيس مؤسسة تشيلسي سيمون تيلور، عن سعادته لتنظيم إفطار مفتوح، وقال إن أعضاء المؤسسة "لا يطيقون الانتظار للترحيب بالجميع".
وأشارت المؤسسة الإنجليزية إلى أن الفعالية ستقام بالتعاون مع "مشروع الخيمة الرمضانية"، وهي مؤسسة خيرية حائزة على جوائز، وتأسست عام 2013، وتهدف إلى التقريب بين المجتمعات وتعزيز وفهم معاني شهر رمضان.
وكان تشيلسي قد أطلق في 2021 حملة "لا للكراهية"؛ حيث اتخذ النادي إجراءات ضد العنصرية وخطاب الكراهية والتمييز، وعمل في المقابل على تعزيز مبادئ المساواة، والتنوع، والشمول.