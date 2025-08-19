اصطدام قطار بعمال سكك حديدية في كوريا

لقي عاملان حتفهما وأصيب أربعة آخرون بإصابات خطيرة اليوم، بعد اصطدام قطار ركاب بهم في مدينة "تشونجدو" الواقعة جنوب شرق كوريا الجنوبية، حسبما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء نقلًا عن مسؤولين.
ونقلت "يونهاب" عن الشرطة والشركة الوطنية للسكك الحديدية الكورية "كوريل"، قولهم: "إن الحادث وقع الساعة 10:50 صباحًا قرب ملعب في "تشونجدو" عندما اصطدم قطار كان متجهًا إلى مدينة "جينجو" في مقاطعة "جيونجسانج" الواقعة جنوب البلاد، بسبعة عمال كانوا يقومون بفحص هياكل على منحدر قرب قضبان خط السكك الحديدية.
وتم نقل العمال جميعًا إلى مستشفى قريب، ولكن توفي اثنان منهم، بينما أصيب العامل المتبقي بجروح طفيفة. وكان على متن القطار تسعة وثمانون راكبًا، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بينهم حتى الآن.
وبحسب الشركة، كان العمال يقومون بإجراء عمليات الفحص هذه بسبب الأمطار الغزيرة الأخيرة التي شهدتها "تشونجدو". ويقوم المسؤولون حاليًا بإجراء تحقيق لمعرفة السبب الدقيق وراء الحادث.