"أختي تموت.. أريد أموالي".. لبنانية تقتحم مصرفاً في بيروت بسلاحٍ غير تقليدي "فيديو"

اقتحمت شابة لبنانية، صباح اليوم الأربعاء، فرع مصرف بلوم بنك في منطقة السوديكو القريبة من مقر السفارة الفرنسية في بيروت، للمطالبة بأموالها بالقوة.
وكانت سالي تحمل عبوة بنزين ومسدساً، وتصرخ: "أختي عم تموت بالسرطان أريد أموالي".
وفي وقتٍ لاحقٍ أكّدت بعض المواقع الإخبارية اللبنانية، أن السلاح مجرد "لعبة بلاستيكية" وليس سلاحاً حقيقياً.
والشابة هي مودعة لبنانية، وكانت تطالب بـ 20 ألف دولار أمريكي لعلاج شقيقتها، وحاولت بشتى الطرق الحصول على أموالها من المصرف دون جدوى.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن الشابة استطاعت في نهاية المطاف الحصول على المبلغ، والخروج من فرع المصرف، وتبيّن لاحقاً أن السلاح من البلاستيك وغير حقيقي.
وتتكرّر من حين لآخر حوادث اقتحام المودعين للمصارف اللبنانية للمطالبة بسحب أموالهم المجمّدة، مما يعكس خطورة الأوضاع الأمنية في البلاد، التي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة.
ويقول المودعون إن البنوك تعمد إلى احتجاز ودائعهم دون سابق إنذارٍ أو تفرض قيوداً مشدّدة على سحبها.