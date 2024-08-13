ماسك يقول إن "مقابلة القرن" مع ترامب تعرضت لـ"هجوم ضخم"

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن بثه المباشر التاريخي الذي أطلق عليه "مقابلة القرن" مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منصة "إكس"، تأخر بسبب تعرّضه لما وصفه بـ"الهجوم الضخم".
وقال ماسك في تدوينة عبر منصة "إكس": إن البث المباشر مع ترامب تعرّض لـ"هجوم DDOS ضخم" تسبب في تأخيره.
ورغم أن الشركة قالت في وقت سابق إنها اختبرت النظام مع وجود 8 ملايين مستمع متزامن، إلا أنه عند بداية البث المباشر لم يتمكن إلا عدد قليل من الوصول له، كما تعطل أكثر من مرة، وقال عدد كبير من المستخدمين إنهم عانوا من انقطاع خدمة "إكس" بشكل عام.
وعلق ماسك على تأخر البث حوالى 40 دقيقة كاملة، بقوله: "كانت جميع خطوط البيانات لدينا، مثل مئات الجيجابايت من البيانات، مشبعة".
وتابع: "نعتقد أننا تغلبنا على معظم ذلك".
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها بث مباشر رفيع المستوى على إحدى خدمات "إكس" صعوبات فنية.
وذكرت مصادر صحفية أن هذه المشكلات يبدو أنها جاءت نتيجة لأشهر من عدم الاستقرار داخل أنظمة "تويتر" (التي تَحولت فيما بعد لإكس)، بعد أن أصدر ماسك تعليمات لأبناء عمومته بتفكيك أحد مراكز بيانات الشركة على عجل.