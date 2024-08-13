ماسك يقول إن "مقابلة القرن" مع ترامب تعرضت لـ"هجوم ضخم"

ورغم أن الشركة قالت في وقت سابق إنها اختبرت النظام مع وجود 8 ملايين مستمع متزامن، إلا أنه عند بداية البث المباشر لم يتمكن إلا عدد قليل من الوصول له، كما تعطل أكثر من مرة، وقال عدد كبير من المستخدمين إنهم عانوا من انقطاع خدمة "إكس" بشكل عام.