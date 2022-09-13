بعد تحرك رسمي بالكويت.. شاهد مضاربة ضخمة بين كويتيين وسوريين

وحسب موقع "الحرة"، قال لواء الشرطة المتقاعد، حمد السريع، تعليقًا على الفيديو: "مشاجرة بين كويتيين وسوريين في كراجات الشويخ الصناعية، وتَدَخّل المارة مع الشرطة لفضّ المشاجرة وضبط كل المتشاجرين وإحالتهم لمخفر الشويخ". وأضاف أن "الإصابات خفيفة وحتى الآن لم تسجل قضية".