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بعد تحرك رسمي بالكويت.. شاهد مضاربة ضخمة بين كويتيين وسوريين
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمضاربة ضخمة بين شبان كويتيين وسوريين؛ مما استدعى تدخل السلطات.
ويُظهر الفيديو المضاربة التي حدثت ليل الاثنين، وشارك فيها عشرات الشبان، ومنهم مَن كان يحمل العصيّ.
وأدت الحادثة إلى إغلاق الشارع الذي وقعت فيه المشاجرة أمام حركة السيارات.
وحسب موقع "الحرة"، قال لواء الشرطة المتقاعد، حمد السريع، تعليقًا على الفيديو: "مشاجرة بين كويتيين وسوريين في كراجات الشويخ الصناعية، وتَدَخّل المارة مع الشرطة لفضّ المشاجرة وضبط كل المتشاجرين وإحالتهم لمخفر الشويخ". وأضاف أن "الإصابات خفيفة وحتى الآن لم تسجل قضية".
وقال الإعلام الأمني، التابع لوزارة الداخلية الكويتية، في منشور على تويتر، الثلاثاء: "تَمكن قطاع الأمن العام من ضبط أطراف المشاجرة التي تم تداولها عبر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي".