بالصور: سباق تنافسي محموم بين الجاموس في هذه الدولة الآسيوية.. فما علاقة الأرز به؟

بمجرد أن يبدأ موسم زراعة الأرز، يبدأ معه موسم سباقات الجاموس المائي.. هكذا هو الأمر في تايلاند، حيث تُقام تلك السباقات كتقليد سنوي لا يحيد عنه المزارعون التايلانديون.
ويُعد المهرجان المعروف باسم "مهرجان تشونبوري" تقليدًا سنويًا في الدولة الواقعة جنوب شرق القارة الآسيوية في شبه الجزيرة الهندية الصينية؛ حيث يُعد إيذانًا ببدء موسم زراعة الأرز الجديد، ويُقام في مقاطعة تشونبوري الساحلية.
ويعود التقليد التايلاندي المثير للفضول إلى القرن التاسع عشر، حيث يحتفي المزارعون ببداية طقس الرياح الموسمية المثالي لزراعة الأرز، وفضلاً عن كونه عنصرًا مهمًا على مائدة الأسر التايلاندية، فإنه كذلك أحد أهم الصادرات التايلاندية؛ إذ تنتج الدولة الآسيوية نحو 5 % من إنتاج الأرز في العالم، وتعد ثاني أكبر مُصدر للأرز في العالم.
وفي السباق السنوي يجري التنافس بين أكثر من 50 جاموسًا على طول مسار موحل بطول 200 متر في منطقة نابا الفرعية بمقاطعة تشونبوري، الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترًا جنوب شرق بانكوك.
ويجذب المهرجان السنوي، الذي يُقام على مضمار مغطى بالوحل، المئات من المشاهدين؛ لمشاهدة التنافس المحموم بين الجاموس المائي، وتكريمًا له على دوره منذ مئات السنين في زراعة الأرز في تايلاند.