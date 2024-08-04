بالصور: سباق تنافسي محموم بين الجاموس في هذه الدولة الآسيوية.. فما علاقة الأرز به؟

ويعود التقليد التايلاندي المثير للفضول إلى القرن التاسع عشر، حيث يحتفي المزارعون ببداية طقس الرياح الموسمية المثالي لزراعة الأرز، وفضلاً عن كونه عنصرًا مهمًا على مائدة الأسر التايلاندية، فإنه كذلك أحد أهم الصادرات التايلاندية؛ إذ تنتج الدولة الآسيوية نحو 5 % من إنتاج الأرز في العالم، وتعد ثاني أكبر مُصدر للأرز في العالم.