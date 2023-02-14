دورية أمنية أوقفت شابًّا بالكويت.. وما فعلته فتاة أثار جدلًا واسعًا

قررت وزارة الداخلية الكويتية، إبعاد شاب وفتاة، بتهمة الإخلال بالنظام العام؛ حيث قامت الفتاة بفتح باب الدورية للمتهم بعد ضبطه، لتمكينه من الهرب.
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، وتعليقًا على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام فتاة بفتح باب الدورية وهروب المتهم منها؛ أوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، أن قطاع الأمن الجنائي -بعد البحث والتحري- تَمَكّن من ضبط الشخص الهارب والفتاة التي قامت بفتح باب الدورية له.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإبعادهما عن البلاد؛ وذلك بسبب إخلالهما بالنظام العام، وتطبيق الإجراءات الانضباطية بحق أفراد الدورية.