دورية أمنية أوقفت شابًّا بالكويت.. وما فعلته فتاة أثار جدلًا واسعًا

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، وتعليقًا على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام فتاة بفتح باب الدورية وهروب المتهم منها؛ أوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، أن قطاع الأمن الجنائي -بعد البحث والتحري- تَمَكّن من ضبط الشخص الهارب والفتاة التي قامت بفتح باب الدورية له.