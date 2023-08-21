كيس القمامة الذي أشعل ثورة بركان.. لماذا عاد هذا الفيديو للظهور بعد 21 عامًا؟

وقد أثار الفيديو ردود فعل متباينة؛ حيث قال أحد المشاهدين مازحًا: "ربما هذه هي الطريقة التي يجب أن نتخلص بها من نفاياتنا"، وسَخِر آخر: "لكن ليس كل شخص لديه بركان نشط ليلقي فيه القمامة"؛ فيما أصيب آخرون بالصدمة لأن الرجلين تهورا بالاقتراب الخطر من حافة البركان النشط، فعلق أحد الأشخاص قائلًا: "لا أفهم أبدًا سبب اقتراب أي شخص من حافة البركان. خطوة واحدة خطأ وتحترق أو تذوب".