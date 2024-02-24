بعد أيام من صدور القرار.. السلطات الكويتية تداهم محلات بيع بالونات ومسدسات المياه

نفّذ رجال شرطة البيئة بالتعاون مع وزارة التجارة بالكويت، حملة على المحلات التي تقوم ببيع بالونات المياه ورشاشات الماء التي يمنع بيعها واستخدامها في الاحتفالات الوطنية.
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن مصادر أمنية: أن الحملة أسفرت عن ضبط كميات من البالونات ومسدسات الماء المحظورة معروضة للبيع داخل محل في العبدلي، وتُقَدر بنحو ألف كرتون.
وأضافت أنه تم مصادرة الكميات وتحرير محاضر بها، ومخالفات مالية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق العاملين ووضع بلوك وإغلاق المنشأة.
وقالت إن ذلك يأتي تنفيذًا لتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف.
وكانت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، قد أعلنت في قرار جديد، منع بيع المسدسات المائية والبالونات المملوءة بالماء وعلب الرغوة خلال فترة الاحتفالات بالأعياد الوطنية، وتأتي هذه الخطوة استجابةً لمتطلبات المصلحة العامة؛ حيث يسري الحظر من 20 فبراير وحتى نهاية مارس.
وشَمِلَ القرار أيضًا حظر تداول أنواع مختلفة من المواد والأدوات التي قد تشكّل خطرًا على السلامة العامة؛ بما في ذلك الألعاب النارية والأسلحة البيضاء والبنادق الشبيهة بالأسلحة وأجهزة الصعق الكهربائي.
هذا وقد حددت الوزارة قائمة المواد الممنوعة التي تشمل -بالإضافة إلى المسدسات المائية والبالونات- رغوة الصابون والمواد الخطرة مثل الألعاب النارية والبالونات الهوائية ذات الشعلة النارية؛ وذلك بهدف تعزيز الأمان والنظام العام خلال الاحتفالات.
واختتمت المصادر بأن هناك توجيهات حازمة وحاسمة بحق الوافدين الذين يقومون ببيع تلك المواد الممنوعة؛ مشيرة إلى أن مصيرهم هو الإبعاد عن البلاد.