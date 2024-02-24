بعد أيام من صدور القرار.. السلطات الكويتية تداهم محلات بيع بالونات ومسدسات المياه

وكانت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، قد أعلنت في قرار جديد، منع بيع المسدسات المائية والبالونات المملوءة بالماء وعلب الرغوة خلال فترة الاحتفالات بالأعياد الوطنية، وتأتي هذه الخطوة استجابةً لمتطلبات المصلحة العامة؛ حيث يسري الحظر من 20 فبراير وحتى نهاية مارس.