فرق الثروة بين ماسك وبيزوس يعادل الناتج المحلي لدولة لوكسمبورغ.. كم يبلغ؟

يُذكر أن ماسك الذي دعم بقوة ترامب وظهر معه أكثر من مرة في حملاته الانتخابية خلال الأسابيع الماضية، كان قد انتقد أكثر من مرة الإسرافَ الحكومي في عدد من الإدارات الرسمية، وألمح إلى ضرورة تخفيض الميزانيات وطرد بعض الموظفين أيضًا.