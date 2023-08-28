اكتشاف طبي صادم: لأول مرة.. استخراج دودة "الثعبان" من دماغ سيدة

وفي التفاصيل، تم نقل المريضة، وهي من جنوب شرق نيو ساوث ويلز، إلى مستشفى كانبرا بعد عام من الشكاوى المتزايدة من الاكتئاب، وفقدان الذاكرة، إضافة إلى مجموعة من الأعراض الجسدية.