محكمة عسكرية روسية تحكم على المتحدث باسم "ميتا" بالسجن 6 سنوات

في ذلك الوقت تقريبًا، قال ستون إن شركة ميتا سمحت "مؤقتًا" لبعض المنشورات التي كان من الممكن إزالتها سابقًا للتحريض على العنف بالبقاء على منصاتها، لكنه أشار إلى أن الشركة ستظل تحظر "الدعوات الموثوقة للعنف ضد المدنيين الروس".