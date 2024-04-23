محكمة عسكرية روسية تحكم على المتحدث باسم "ميتا" بالسجن 6 سنوات

أصدرت محكمة عسكرية روسية حكمًا بالسجن للمتحدث باسم شركة "ميتا" الأمريكية، آندي ستون، بالسجن لمدة 6 سنوات، بتهمة "الدفاع علنا عن الإرهاب.
وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن الحكم على المتحدث باسم ميتا كان غيابيًا، كما أعلن محامي ستون نيته الاستئناف ضد الحكم.
ويأتي هذا الحكم بعد بضعة أشهر من إدراج المسؤولين الروس له على قائمة المطلوبين وبدء تحقيق جنائي.
وكانت المحكمة الروسية قد، أصدرت مذكرة اعتقال بحق ستون في فبراير الماضي بعدة تهم تتعلق بالإرهاب.
واستشهدت بزعم ستون "الترويج للأنشطة الإرهابية والدعوات العامة للأنشطة الإرهابية والتبرير العلني للإرهاب أو الدعاية للإرهاب والدعوات العامة للأنشطة المتطرفة".
ويأتي هذا الإجراء بعد أن فتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقًا في ميتا في مارس 2022.
وزعمت أن ستون حرض على النشاط المتطرف بعد رفع "الحظر على الدعوات للعنف ضد الجيش الروسي على منصاته".
في ذلك الوقت تقريبًا، قال ستون إن شركة ميتا سمحت "مؤقتًا" لبعض المنشورات التي كان من الممكن إزالتها سابقًا للتحريض على العنف بالبقاء على منصاتها، لكنه أشار إلى أن الشركة ستظل تحظر "الدعوات الموثوقة للعنف ضد المدنيين الروس".
على أية حال، يبدو من غير المرجح أن يقضي ستون وقتًا خلف القضبان في روسيا، إلا إذا سافر إلى هناك أو إلى دولة أبرمت معاهدة لتسليم المجرمين مع البلاد.