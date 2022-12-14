زوجة "ديمبلي" تنحاز لأصولها المغربية قبل مواجهة "الديوك" التاريخية اليوم

ونشرت "إدبوش" صورة عبر خاصية "الستوري" في حسابها على "إنستغرام"، ظهر فيها أشرف حكيمي، نجم المغرب، وكيليان مبابي، مهاجم فرنسا، مع موعد المباراة وفق "روسيا اليوم".