قِطَع غير مثبتة وبراغٍ مفكوكة.. طائرات "بوينغ" تثير الرعب حول العالم

وأتى هذا البيان بعد ساعات من إعلان شركة الطيران الأمريكية "يونايتد إيرلاينز" أنها اكتشفت خلال فحص أوليّ لمخارج الطوارئ التي ألغي استخدامها، في أسطولها من طائرات "بوينغ 737 ماكس 9"، عددًا من البراغي غير المشدودة جيدًا.