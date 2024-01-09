قِطَع غير مثبتة وبراغٍ مفكوكة.. طائرات "بوينغ" تثير الرعب حول العالم

أعلنت شركة الطيران الأمريكية "ألاسكا إيرلاينز"، الاثنين، أنها اكتشفت "قطعًا غير مثبتة جيدًا" في بعض طائراتها من طراز "بوينغ 737 ماكس 9"؛ وذلك بعد 3 أيام من تعرض إحدى طائراتها من نفس هذا الطراز لحادث أثناء تحليقها.
وحسب وكالة "فرانس برس"، قالت الشركة في بيان إن الفحص الأوليّ أظهر أن "بالإمكان رؤية قطع غير مثبتة جيدًا في بعض الطائرات".
وأضافت أن هذا الفحص الأولي ستليه عمليات فحص وتدقيق شاملة، عملًا بأوامر سلطات الطيران الأمريكية.
وأتى هذا البيان بعد ساعات من إعلان شركة الطيران الأمريكية "يونايتد إيرلاينز" أنها اكتشفت خلال فحص أوليّ لمخارج الطوارئ التي ألغي استخدامها، في أسطولها من طائرات "بوينغ 737 ماكس 9"، عددًا من البراغي غير المشدودة جيدًا.
و"بوينغ 737 ماكس 9" مزودة بالعديد من مخارج الطوارئ؛ لذلك تعرض بوينغ على عملائها إمكانية إلغاء بعض هذه المخارج بواسطة سدادات، إذا ما كان عدد المخارج المتبقية كافيًا بالمقارنة مع عدد مقاعد الطائرة.
والجمعة، اضطرت طائرة "بوينغ 737 ماكس 9" تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" للقيام بهبوط اضطراري بعد انفصال سدادة مخرج الطوارئ في هذه الطائرة أثناء تحليقها في رحلة داخلية من بورتلاند (أوريغن) إلى أونتاريو (كاليفورنيا).
وعقب هذا الحادث، أمرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بمنع 171 طائرة من هذا الطراز من التحليق، بانتظار إخضاعها لعمليات فحص.
والاثنين، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أنها وافقت على خريطة طريق لشركات النقل لإكمال عمليات الفحص التي تشمل مقابس الأبواب اليسرى واليمنى والمكونات والمثبتات.