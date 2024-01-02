صورة: في غزة.. تبادلا المواساة وتفقَّدا جراحهما.. الأم والابنة والجرح واحد!

وبالنظر إلى اكتظاظ القطاع بالسكان أكثر من أي مكان آخر على وجه الأرض، فإن استخدام مثل هذه الذخائر الثقيلة له تأثير عميق، وتسبب في عدد غير معقول من الوفيات والإصابات.